Das Impfzentrum in der Messe Karlsruhe könnte nach Angaben der Stadt schon früher an den Start gehen. Sobald der Corona-Impfstoff da ist, könne man unter bestimmten Voraussetzungen beginnen.

Die Infrastruktur stehe, was fehle sei das Personal und natürlich der Impfstoff, so eine Sprecherin der Stadt Karlsruhe. Derzeit sei man aber dabei, die Verträge mit dem medizinischen Personal des Karlsruher Impfzentrums abzuschließen.

Testlauf nach Weihnachten, erste Impfungen im Januar

Am 27. Januar beginnt ein Probelauf, im Laufe des Januar sollte das Zentrum dann den Betrieb aufnehmen. Käme der Corona-Impfstoff früher, könne man sicherlich reagieren und mit den ersten Impfungen auch beginnen.

"Wir gehen derzeit davon aus, ab Anfang Januar für den 'ersten Pieks' startbereit zu sein." Tabea Rueß, Sprecherin der Stadt Karlsruhe

Sollte das Impfzentrum vorher an den Start gehen ist eines klar: Die volle Kapazität von 1.500 Impfungen am Tag in 20 eigenständigen Impf-Einheiten werden zu Beginn sicher noch nicht möglich sein.

Kreisimpfzentren starten am 15. Januar

Die Kreisimpfzentren in der Region werden voraussichtlich alle am 15. Januar den Betrieb aufnehmen. Derzeit werden die verschiedenen Hallen eingerichtet, in allen Zentren wird es Anfang Januar einen Probelauf geben.

Zunächst werde voraussichtlich erst einmal das medizinische Personal in den Krankenhäusern, Behinderten- und Pflegeheimen geimpft, so Karlsruhes Landrat Christoph Schnaudigel. Ab Mitte/Ende Januar sei dann die normale Bevölkerung in den Impfzentren an der Reihe. Wer sich impfen lassen will, der muss sich vorher über die Telefonnummer 116 117 oder über eine geplante App anmelden.