Landrat Christoph Schnaudigel und Oberbürgermeister Frank Mentrup haben am Montag das neue Impfzentrum in der Messe Karlsruhe besucht. Das Zentrum soll seinen Betrieb möglichst schon im Januar aufnehmen.

Eine Generalprobe, bei der die Abläufe innerhalb des Zentrums geprobt werden, soll noch Ende Dezember stattfinden. Laut Messeleitung könnte der Impfstoff möglicherweise am vierten Januar in Rheinstetten eintreffen, diese Angabe sei jedoch ohne Gewähr, erklärte Messechefin Britta Wirtz.

Impfungen ab Ende Januar

Im besten Fall könnten die ersten Impfungen aber erst Ende Januar durchgeführt werden. Der Coronakrisenstab hatte gemeinsam mit Feuerwehr und Messebauern in weniger als sieben Tagen das Impfzentrum in der Messehalle 2 installiert.

Wartet auf den Startschuss: das neue Impfzentrum in der Messe Karlsruhe SWR

Täglich bis zu 1500 Impfungen geplant

Täglich sollen in der Messe in Rheinstetten bis zu 1.500 Menschen geimpft werden. Gesucht werden noch freiwillige Helfer, unter anderem in der Verwaltung. Zuvor hatten sich bereits viele Ärzte im Ruhestand gemeldet, die in den Impfzentren des Landes mitarbeiten wollen.