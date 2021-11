Impfturbo für Bruchsal und Karlsruhe

per Mail teilen

In Bruchsal und Karlsruhe sollen in den kommenden Tagen spontane Impfaktionen stattfinden. Teilnehmer können sich den Impfstoff frei aussuchen.

Man wolle den Impfturbo zünden, so Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD). Mit verschiedenen Aktionen und Impforten will die Stadtverwaltung Menschen erreichen, die man bisher nicht erreichen konnte. Darunter zum Beispiel Studierende und Schüler, um eine Gruppendynamik auszulösen. Solche Aktionen seien wichtig, um den Impffortschritt voranzutreiben, so Mentrup. Ab Freitag soll es jeden Tag eine Impfaktion im Stadtgebiet geben – teilweise ohne Anmeldung.

Es gibt ausreichend Impfstoff

In Bruchsal gibt es bereits am Donnerstag eine kurzfristige Impfaktion in der Sporthalle der Balthasar-Neumann-Schule. Laut Oberbürgermeisterin Coronelia Petzold-Schick (parteilos) gibt es ausreichend Impfstoff und ausreichend freie Impftermine.