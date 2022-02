Der Landkreis Karlsruhe schließt die Impfstützpunkte in Bretten und Graben-Neudorf. Grund sei die gesunkene Nachfrage nach Impfungen, teilte die Stadt Stutensee mit. Die Stützpunkte könnten aber bei steigendem Bedarf wieder reaktiviert werden. Ein tägliches Impfangebot werde es weiterhin in Bruchsal und Ettlingen geben. In Stutensee wird künftig einmal im Monat in der Festhalle geimpft.