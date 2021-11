Andrang beim Corona-Impfstützpunkt in Graben-Neudorf

Der erste von insgesamt vier Impfstützpunkten im Landkreis Karlsruhe hat in Graben Neudorf seine Arbeit aufgenommen. Bis zu 200 Menschen können hier täglich gegen Corona geimpft werden.

Der erste Impfstützpunkt im Landkreis Karlsruhe ist mit regem Publikumsinteresse gestartet. Lange Schlangen von Impfwilligen haben sich am Mittwochvormittag im Foyer der Pestalozzi-Halle gebildet.

Menschen kommen aus dem ganzen Landkreis

Die Wartezeiten liegen derzeit bei rund einer Stunde, wobei nur nach Voranmeldung geimpft wird. Die Interessenten kommen aus dem gesamten Landkreis und auch aus der Stadt Karlsruhe nach Graben-Neudorf. Bei ihnen handelt es sich zum überwiegenden Teil um Menschen, die gerne eine Booster-Impfung haben möchten und nicht noch mehrere Wochen beim Hausarzt auf einen Termin warten wollen.

"Der Bedarf ist enorm! Viele fragen an und hoffen, dass sie bald drankommen. Deswegen brauchen wir mehr Unterstützung aus Stuttgart."

Bürgermeister will Stützpunkt sieben Tage pro Woche öffnen

Graben Neudorfs Bürgermeister Christian Eheim (SPD) sagte dem SWR, er wünsche sich mehr Impfstützpunkte und vor allem wesentlich erweiterte Öffnungszeiten. Bislang stellt das Land nur Mittel für zwei Tage pro Woche in Graben Neudorf zur Verfügung. Eheim würde den Stützpunkt gerne an sieben Tage öffnen und hat deshalb einen entsprechenden Brief an die regionalen Landtagsabgeordneten geschrieben.