Impfstützpunkt nimmt Arbeit auf

In Ettlingen geht am Mittwoch ein weiterer Impfstützpunkt in Betrieb. Es ist einer von mehreren Impfstützpunkten im Landkreis Karlsruhe. Damit gibt es jetzt insgesamt vier Impfstützpunkte im Landkreis: in Graben-Neudorf, in Bretten, Bruchsal - nun auch in Ettlingen. Nach Angaben des Landratsamts sollen insgesamt in allen Impfstützpunkten pro Woche 10.000 Menschen geimpft werden. Das sei das angestrebte Ziel. Lieferprobleme bei Impfstoffen gebe es derzeit keine, so eine Sprecherin des Landratsamts auf Nachfrage. So weitet der Impfstützpunkt Graben-Neudorf beispielsweise seine Öffnungszeiten aus. Dort wird ab morgen an sieben Tagen in der Woche geimpft.