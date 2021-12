In Baden-Baden öffnet am Donnerstagnachmittag ein weiterer Impfstützpunkt in der Region. Nach Angaben der Stadt impft im Fachmarktzentrum Shopping Cité das Mobile Impfteam Karlsruhe. In diesen Räumen war die Stadt bereits im vergangenen Sommer aktiv. Geplant sind sechs Impftage pro Woche. Dabei wird montags ohne Terminvoranmeldung, von Dienstag bis Samstag mit Terminvoranmeldung geimpft.