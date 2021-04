Die Impfzentren in der Region gehen unterschiedlich mit der Entscheidung um, Astrazeneca nicht mehr an unter 60-Jährige zu verimpfen. Teilweise können sich die Impfberechtigten mit Biontech impfen lassen, teilweise bekommen sie einen Ersatztermin angeboten.

Das Kreisimpfzentrum (KIZ) Mönsheim im Enzkreis will ab Donnerstag wieder weitgehend im Normalbetrieb sien, teilte die ärztliche Leiterin Christine Gorgs mit. Über die Ostertage sollen demnach etwa 1.600 Impfungen durchgeführt werden. Um dies zu erreichen, sei das KIZ an sämtlichen Feiertagen von 14 bis 21 Uhr geöffnet – so wie bislang auch.

Biontech statt Astrazeneca

Möglich werde die Osteraktion, weil im KIZ Mönsheim noch Impfstoff von Biontech zur Verfügung stehe. Alle Menschen mit Termin, die zwar für die Impfung mit Astrazeneca vorgesehen waren, aber unter 60 Jahre alt sind, erhalten den Biontech-Impfstoff. Wer älter sei, erhalte das Astrazeneca-Serum. Eine Wahlmöglichkeit gebe es nicht.

Im Kreisimpfzentrum in Bühl (Landkreis Rastatt) bekommen alle unter 60-Jährigen, die am Mittwoch mit Astrazeneca geimpft werden sollten, Biontech angeboten. Wer am Osterwochenende einen Termin hat, bekommt einen Ersatztermin am nächsten Wochenende, allerdings muss man zu seinem ursprünglichen Termin erscheinen.

Rücksprache mit einem Arzt ist erforderlich

Unter 60-Jährige, die sich im Landkreis Rastatt trotzdem mit Astrazeneca impfen lassen wollen, dürfen das nach Rücksprache mit einem Arzt. Auch in Baden-Baden sollen alle Impfberechtigten zu ihrem Termin erscheinen und bekommen dann einen Ersatztermin.

Landkreis Karlsruhe arbeitet mit Wartelisten

Wer in diesen Tagen in den Kreisimpfzentren in Bruchsal oder Sulzfeld (Kreis Karlsruhe) mit Astrazeneca geimpft werden sollte und das nicht möchte, kann dem Termin einfach fernbleiben und kommt dann auf eine Warteliste für einen neuen Termin. Aber auch hier gilt: Wer unter 60 Jahre alt ist, darf nach einer ärztlichen Aufklärung und Risikoanalyse trotzdem mit Astrazeneca geimpft werden.

Karlsruhe bietet Biontech oder Moderna an

Das Zentrale Impfzentrum in Rheinstetten und das Kreisimpfzentrum in Karlsruhe haben nach Angaben einer Sprecherin genug Impfstoff, um allen Betroffenen Biontech oder Moderna anbieten zu können. Bei der Terminvergabe für die nächsten Tage plane man die Änderung nun mit ein.