Der Impfstopp für Astrazeneca hat auch Auswirkungen auf die Impfzentren im Raum Karlsruhe/Baden-Baden/Pforzheim. Am Montagnachmittag hatte das Land die Zentren aufgefordert, die Vergabe des Impfstoffs sofort zu stoppen.

Das Bundesgesundheitsministerium hat entschieden, die Corona-Impfungen mit Astrazeneca für weitere Prüfungen vorsorglich auszusetzen. Die bereits vergebenen Termine für Astrazeneca beispielsweise im Kreisimpfzentrum Baden-Baden entfallen, so die Stadt.

Impftermine für Biontech nicht betroffen

Impftermine für Biontech bleiben wie geplant bestehen. Auch die Stadt Pforzheim bittet alle, die bereits einen Astrazeneca-Termin haben, zu Hause zu bleiben. Die Betroffenen wurden, so weit wie möglich, per Mail informiert.

„Das ist extrem frustrierend, aber aktuell nicht zu ändern.“ Pforzheims Oberbürgermeister Peter Boch (CDU).

Schnellere Lösung für Impfstrategie gefordert

Auch Calws Landrat Helmut Riegger (CDU) fordert die Bundesregierung auf eine schnelle Lösung für eine bessere Impfstrategie zu finden.

"Diese Nachricht ist natürlich ein herber Schlag für die konsequente Umsetzung der Impfstrategie." Helmut Riegger (CDU), Landrat des Kreises Calw

Rund 600 Impftermine entfallen täglich

Auch in den Kreisimpfzentren in Bruchsal-Heidelsheim und Sulzfeld wurde der Impfbetrieb mit Astrazeneca am späten Montagnachmittag eingestellt. Rund 600 Impftermine fallen dadurch täglich an den beiden Impfzentren weg.

Stopp auf Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts

Die Bundesregierung hat aufgrund einer aktuellen Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts die Corona-Impfungen mit AstraZeneca vorsorglich ausgesetzt. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA wird nun entscheiden, ob und wie sich die neuen Erkenntnisse hinsichtlich aktueller Meldungen von Hirnvenen-Thrombosen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung auf die Zulassung des Impfstoffes auswirken.