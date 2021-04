Ab heute ist es soweit - ab heute dürfen auch niedergelassene Ärzte gegen Corona impfen. Das gesamte Impfgeschehen soll auf diese Weise vereinfacht und beschleunigt werden. So jedenfalls die Theorie. In der Praxis dürfte es mangels Impfstoffen noch eine Zeitlang dauern, bis das Ganze in Schwung kommt. Peter Lauber hat in einer Pforzheimer Hausarztpraxis mal nachgeschaut, ob und wie das Impfen dort heute anläuft.