In Karlsruhe ist am Sonntagnachmittag der Impf-Testlauf im Zentralen Impfzentrum in der Messe gestartet. Neben zehn Klinikbeschäftigten wurden zum Auftakt auch Einwohner in zwei Seniorenheimen im Landkreis geimpft.

In Karlsruhe hat das Corona-Impfzentrum in der Messe am Sonntag seinen Betrieb aufgenommen. In einem Probelauf sind die ersten Menschen aus der Region gegen das Corona-Virus geimpft worden. Zehn Klinikbeschäftigte haben bei der Inbetriebnahme des Zentrums eine erste Dose des Impfstoffs bekommen.

Mobile Impfteams in Seniorenheimen im Einsatz

Gleichzeitig haben Mobile Impfteams mit der Arbeit begonnen. Die Teams waren in zwei Altenheimen im Landkreis und in der Stadt Karlsruhe im Einsatz, um die Bewohner zu impfen. Am Sonntagmorgen waren die ersten Impfdosen der Firmen Biontech und Pfizer an die Impfzentren geliefert worden. Die Anzahl der Mobilen Impfteams soll im Laufe der Woche von zwei auf fünf erhöht werden. Bis die Kreisimpfzentren Mitte Januar ihren Betrieb aufnehmen, müssen die Teams den kompletten südlichen Regierungsbezirk Karlsruhe (bis Pforzheim und Freudenstadt) mit abdecken.

"Der Impfstoff ist ein Meilenstein in der Pandemiebekämpfung. Er ist der Schlüssel für die von uns allen ersehnte Rückkehr zum gewohnten Leben - auch wenn wir weiter geduldig bleiben müssen." Winfried Kretschmann (Grüne), Ministerpräsident Baden-Württemberg

Regulärer Betrieb ab Dienstag?

Bislang werden noch keine Termine für das Impfzentrum in Karlsruhe vergeben, das soll ab Dienstag möglich sein, so Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) am Sonntag. Der Schwerpunkt liege allerdings erstmal auf den Seniorenzentren. Zuletzt hatte noch die Software für die Dokumentation gefehlt. Die sei inzwischen eingetroffen, aber die ersten Tage würden zeigen, wo noch nachgesteuert werden müsse, so Mentrup.

Wer wird wann geimpft?

Zunächst werden auch in der Region alte Menschen geimpft. Unklarheit bestehe derzeit noch darüber, wann und wie gefährdetes Personal etwa von Krankenhäusern geimpft wird, so Mentrup. Die erste Lieferung für das Karlsruher Impfzentrum umfasst 1.000 Impfdosen. Es wird erhöhte Sicherheitsvorkehrungen rund um die Messehallen geben.

Mitte Januar sollen dann auch die kleineren Kreis-Impfzentren den Betrieb aufnehmen. Davon wird es rund 50 in Baden-Württemberg geben, zum Beispiel in Bühl oder Sulzfeld.