per Mail teilen

Im Karlsruher Stadtteil Durlach läuft eine Impfaktion mit dem AstraZeneca-Impfstoff. Vor der Impfstation in der Karlsburg hat sich eine lange Schlange gebildet. Zwei Ärzte wollen etwa 500 Dosen verimpfen - ohne vorherige Terminanmeldung. Bei einer ähnlichen Aktion hatten sich am Mittwoch in Pforzheim mehrere hundert Menschen impfen lassen.