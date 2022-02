Impfen in der Apotheke - noch nicht

Ziemlich eng geht es zu in der Apotheke in der Karlsruher Südstadt. Neben Tresen und Regalen steht hinter einer Abtrennwand eine Corona-Teststadion. Überhaupt nimmt die Pandemie viel Raum ein: Masken, digitales Impfzertifikat oder Impfkarte. Und jetzt auch noch die Impfung selbst. Apotheker Jörg Stein ist von Anfang an dafür:

1

Sagt es und verweist auf die Probleme, die er als Apotheker mit der Impfung hat. Vor allem fehlt der Platz. Hinter dem Verkaufsraum gibt ein paar enge Räume für Ware und anderes Material. Jetzt will er die Teeküche umbauen, den Sozialraum:

2

Daraus wird das Impfzimmer der Apotheke. Mit Hygieneecke und einer Liege für Notfälle, so ist es vorgeschrieben. Bei den Formalien hilft die Apothekerkammer. Die Kosten für die zusätzliche Einrichtung muss er aber selber tragen. Für ihn war es nicht möglich, rechtzeitig zum offiziellen Impfstart fertig zu werden. Obwohl er will. Die Kritik an impfenden Apothekern weist er zurück:

3

Und dann nennt er das zweite große Problem: Auch in der Apotheke fehlt das Personal. Impfen dürfen nur er und seine Kollegin mit entsprechender Ausbildung, eine Fortbildung der Kammer haben sie gerade erfolgreich absolviert. Beide haben auch andere Aufgaben. Deswegen bleibt in der Apotheke am Ende wohl nur ein Impftermin pro Woche:

4

Wenn es sich überhaupt lohnt. Vor ein paar Monaten war die Nachfrage am Telefon groß. Jetzt geht sie zurück, sagt er zögernd. Ob in seiner Apotheke tatsächlich jemals geimpft wird?

5