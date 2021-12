Impfarzt wird die Praxis gekündigt

Eine Hausordnung sollte man ernst nehmen, aber aus Sicht eines Baden-Badener Arztes hat seine Hausverwaltung die zu ernst genommen. Einmal in der Woche macht Egon Burg in seiner Praxis eine Impfaktion. Der Andrang ist jedesmal groß,die Menschen haben im Treppenhaus gewartet. Das hat die Hausverwaltung verboten, schliesslich dürfe sich laut Hausordnung niemand im Treppenhaus aufhalten. Also alle raus in die Kälte und der Arzt hat sogar die Kündigung für seine Praxis bekommen. Teo Jägersberg.

TEXT

Ton Impfzettel

Egon Burg,Allgemeinmediziner aus Baden-baden lässt sich nicht stoppen, auch wenn seine Impfmotivation gerade auf eine harte Probe gestellt wird. Die Praxis hat er sogar gekündigt bekommen, weil er die Impfwilligen im Treppenhaus warten liess.

Ton vermiesen

Aber Egon Burg impft weiter und die Menschen, die jetzt eben auf der Straße vor dem Haus in bester Innenstadtlage warten müssen, nehmen das in Kauf, können aber kaum glauben, dass eine Hausordnung daran schuld ist, dass ihr Arzt sie jetzt im Regen stehen lassen muss.

Ton inhuman

Ton stolperstein

Ein Stolperstein, so empfindet das Mediziner Egon Burg auch. 1000 Menschen habe er in den letzten Monaten bereits geimpft. Zu seinen Aktionen würden eben nicht nur seine Patienten kommen, deshalb auch das niedrigschwellige Angebot. Jetzt macht sich Egon Burg Sorgen.

Durchfroren

Die Hausverwaltung des Eigentümers will sich nicht öffentlich äussern, aber gesteht eigene Fehler ein und teilt dem SWR mit, dass man die Impfaktivitäten von Egon Burg unterstützen wolle. Die Menschen dürften jetzt auch wieder im Treppenhaus warten und die Kündigung der Praxis sei auch nicht in Stein gemeißelt.