Rund 150 wohl vorwiegend KSC-begeisterte Impfwillige kamen am Donnerstagabend ins neue KSC-Stadion, um sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen.

Die einmalige Aktion unter dem Titel "Impfnacht" fand am Donnerstagabend von 18 bis 22 Uhr statt. Interessierte konnten zwischen dem Impfstoff Biontech und Johnson & Johnson wählen. Verabreicht wurden die Impfungen von mobilen Impfteams aus dem Stadt- und Landkreis Karlsruhe. Eine Voranmeldung war nicht nötig.

Manche hätten sich sonst eher nicht impfen lassen

Die Aktion hatte offenbar genau den gewünschten Effekt: Sie zog auch Fans an, die sich vielleicht sonst eher nicht hätten impfen lassen. Wer sich am Donnerstagabend für den Impfstoff Biontech entschied, bekommt seine Zweitimpfung nach drei Wochen in der Karlsruher Schwarzwaldhalle.

Impfen beim KSC, der Blick aufs neue Stadion und ein möglicher Trikotgewinn als Lockmittel SWR

Die neue Osttribüne war der Renner

Schon vor dem offiziellen Beginn standen die Interessenten vor dem neuen Stadion Schlange. Viele waren voller Neugier auf den ungehinderten Blick über die nagelneuen Ränge der Osttribüne. Diese Aussicht hat offenbar einige hierhergelockt.

"Als KSC möchten wir auch in der Corona-Pandemie Verantwortung übernehmen und unseren möglichen Teil zur Erhöhung der Impfquote in Deutschland beitragen."

KSC verloste signiertes Mannschaftstrikot

Um einen zusätzlichen Anreiz zu schaffen, hatte sich der KSC etwas einfallen lassen. Für die Besucher gab es Rabattgutscheine im Fanshop des Vereins. Außerdem wurde unter allen Geimpften ein von der Mannschaft siginiertes Trikot, ein signierter Spielball und ein Paar signierte Torwarthandeschuhe verlost.

Laut einer Studie der KIT-Professorin Nora Szech können Belohnungen dabei helfen, die Impfquote zu steigern. Besonders hilfreich ist nach ihren Ergebnissen eine Geldprämie.

Weitere Spontan-Impfaktionen in Karlsruhe

Seit Anfang der Woche gibt es in Karlsruhe jeden Tag vor Ort Impfaktionen, bei denen man sich spontan und ohne Voranmeldung impfen lassen kann. Am Wochenende gibt es beispielsweise eine Impfaktion im Gasthaus "Alter Schlachthof" in der Karlsruher Oststadt. Nächste Woche wird es jeden Tag Aktionen im Einkaufscenter ECE am Ettlinger Tor geben. Die Impfaktionen im Kammertheater und ein Fahrrad-Impf-Drive-In in der Günther-Klotz-Anlage kamen laut Stadt so gut an, dass sie nächste Woche wiederholt werden.