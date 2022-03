Impfaktion kann nach wiederholter Absage starten

In Karlsbad im Kreis Karlsruhe musste eine für Montag geplante offene Impfaktion wieder abgesagt werden. Grund war fehlender Impfstoff. Sie soll am Dienstag nachgeholt werden. Bereits am Freitag musste die Impfaktion in Karlsbad kurzfristig ausfallen. 500 Menschen sollten mit Moderna geimpft werden, die Impfdosen aber fehlten. Grund waren Lieferschwierigkeiten an das Land Baden-Württemberg. Statt ursprünglich einer Million Impfdosen kamen nur 200.000 Dosen an. Nach der Verteilung reichten die nicht mehr für die Aktion in Karlsbad. Am Dienstag soll das offene Impfen ab 12 Uhr nachgeholt werden. Das hat der zuständige Arzt dem SWR bestätigt. Täglich sollen dann 250 Menschen geimpft werden. Bei den Impfangeboten im Stadt- und Landkreis Karlsruhe gibt es auf Nachfrage derzeit keine Lieferschwierigkeiten. So startet am Mittwoch auch wie geplant der Impfstützpunkt in Ettlingen.