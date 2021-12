Pforzheimer Stadtrat Uwe Hück: Corona-Impfaktion in seiner Lernstiftung

per Mail teilen

Der Pforzheimer Stadtrat und Ex-Porsche-Betriebsratschef Uwe Hück trommelt jetzt für's Impfen. In seiner Lernstiftung fand zum ersten Mal eine Corona-Impfaktion statt.

Groß angekündigt habe er die Aktion nicht, sagt Uwe Hück: "Alles nur über Mundpropaganda." Und so finden sich an einem Mittwochabend rund 40 Menschen aller Altersgruppen in den Räumen der Hück-Stiftung ein, darunter auch einige junge Migranten. Hier, wo tagsüber unterrichtet und gelernt, aber auch geboxt und trainiert wird, wird heute gepiekst.

Große Impfskepsis bei Spätaussiedlern

Hintergrund: mit etwa 64 Prozent hat Pforzheim noch immer die geringste Impfquote im Land. Viele sind ins Lernzentrum gekommen um sich boostern zu lassen. Doch für einige ist es auch die erste Impfung. "Ich war skeptisch", meint ein junger Mann, "aber jetzt sag ich: da muss man durch. Ist auch besser für die Allgemeinheit."

"Ich bin ein Impf-Junkie. Das Einzige was uns hilft, ist impfen, impfen, impfen."

Auffallend viele Spätaussiedler sind unter den Impflingen. Neben Migranten ist das eine weitere Bevölkerungsgruppe mit einem hohen Anteil an Ungeimpften. Die meisten leben im Pforzheimer Stadtteil Buckenberg-Haidach, wo Hück Vorsitzender eines Sportvereins ist. Das Vertrauen, das er hier genießt, möchte er auch für seine Impfaktion nutzen. So will er im Verein 2G einführen, um weiter ungetrübt mit seinen Kids trainieren zu können. Zudem hat der frühere zweifache Europameister im Thaiboxen für März einen Charity-Boxkampf gegen den ehemaligen Schwergewichts-Weltmeister Francois Botha aus Südafrika angekündigt. "Ich hab meinen Jungs gesagt, ihr könnt nur kommen, wenn ihr geimpft seid", erzählt Hück. Mit Erfolg, wie die Aktion zeigt.

Anreize statt Zwangsmaßnahmen

Hück spricht sich klar gegen eine Impfpflicht aus. Stattdessen will er Anreize schaffen. Seinen Jugendlichen sagt er: "Wenn du keinen Führerschein hast, dann darfst du nicht Auto fahren. Und wenn du nicht geimpft bist, dann darfst du das und das nicht tun. Das ist auch richtig so. Aber es soll auch keinen Zwangs-Führerschen geben."

Seine Engagement scheint zu greifen. Später am Abend kommt noch eine Gruppe junger afghanischer Flüchtlinge ins Lernzentrum. Sie holen sich ihre erste Impfung ab - auf Empfehlung von Uwe Hück.