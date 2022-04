Impfaktion für Schwangere an der Frauenklinik

Schwangere und stillende Frauen sowie Frauen mit Kinderwunsch können sich in Achern (Ortenaukreis) am Samstag beraten und gegen Corona impfen lassen. Das Team der Frauenklinik verspricht eine ergebnisoffene Beratung ohne Impfzwang und Ausgrenzung. In intensiven Gesprächen soll vorab geklärt werden, ob im speziellen Fall eine Impfung ratsam ist oder nicht. Frauen, die sich für eine COVID Impfung entscheiden, erhalten diese dann gleich vor Ort nach dem Beratungsgespräch. Interessierte können sich auf der Internetseite der Frauenklinik Achern unter der Rubrik „Aktuelles“ anmelden. Eine Impfung für Schwangere war lange Zeit in der Diskussion. Erst im September letzten Jahres hatte sich die Ständige Impfkommission (STIKO) generell für eine Impfung von Schwangeren und stillenden Frauen ausgesprochen.