per Mail teilen

Die Stadt Stutensee hat gemeinsam mit den mobilen Impf-Teams des Landkreises Karlsruhe eine Impfaktion für Schülerinnen und Schüler organisiert. In der Festhalle konnten sich am Mittwoch Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren impfen lassen.

Verimpft wurde dabei ausschließlich der mRNA-Impfstoff von Biontech, der in Deutschland und europaweit für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren zugelassen ist. Bürgermeister Edgar Geißler ist zufrieden mit der Organisation des Angebots. Man habe in guter Abstimmung mit dem Landratsamt Karlsruhe die Termine reserviert.

"Wir haben zusätzlich die Schulleitungen und die Elternvertreter mit eingebunden."

Für die Impfaktion in der Festhalle im Ortsteil Blankenloch gab es am Mittwoch 60 Anmeldungen. Impfstoff wäre für doppelt so viele Menschen vorhanden gewesen, sagte Geißler.

Entscheidung liegt bei den Eltern

Obwohl der Impfstoff bereits für Kinder ab 12 Jahren zugelassen ist, hat die Ständige Impfkommission (Stiko) zur Zeit noch keine allgemeine Impfempfehlung für die Altersgruppe von 12 bis 17 Jahren ausgesprochen. Letztendlich entscheiden dann die Eltern, ob ihr Kind geimpft werden darf oder nicht.