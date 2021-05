Auf Initiative einer Hausärztin können sich Impfwillige in Pforzheim am Mittwoch ohne Anmeldung gegen Corona impfen lassen. Die ungewöhnliche Aktion findet auf einem Supermarktparkplatz statt.

Verimpft wird der Impfstoff von Astrazeneca, den viele nicht haben wollen und der in nicht geringer Menge vorhanden ist, erklärt die Pforzheimer Hausärztin und Initiatorin der Aktion, Nicola Buhlinger-Göpfarth. So kam Buhlinger-Göpfarth auf die Idee mit der Impfaktion, die auch den Segen der Ortsverwaltung und der Kassenärztlichen Vereinigung hat. Zusammen mit zwei Kolleginnen und Unterstützung der DRK-Ortsgruppe will die Ärztin am Mittwoch rund 700 Dosen verimpfen.

Impfung auch für nicht priorisierte Personen

Die Impfwilligen müssen nur der aktuellen Priorisierungsgruppe angehören. Falls Impfstoff übrig ist, können sich bei der Aktion auch nicht priorisierte Personen impfen lassen.

"Wir haben mittlerweile mehr als 700 Impfdosen und die wollen wir alle verimpfen - denn wir wollen ja alle raus aus der Pandemie" Nicole Buhlinger-Göpfarth, Initiatorin der Impf-Aktion

Pandemie-Beauftragte Buhlinger-Göpfarth über die Aktion:

Dem SWR sagte die Pforzheimer Pandemie-Beauftragte der Kassenärztlichen Vereinigung (KV), Buhlinger-Göpfarth, sie wünschte, Deutschland sei nicht Bürokratie-Weltmeister, sondern Impf-Weltmeister.

Hier auf diesem Parkplatz des Supermarktes findet die Impfaktion in Pforzheim-Huchenfeld statt. SWR Peter Lauber

Corona-Impfung ohne Anmeldung möglich

Eine Anmeldung für die Aktion auf dem Supermarktparkplatz im Pforzheimer Stadtteil Huchenfeld ist nicht nötig, erklärt die Pforzheimer Ärztin. Geimpft wird von 14 bis 20 Uhr, so lange der Vorrat reicht. Die Termine für die Zweitimpfung gibt es für die Geimpften auch gleich vor Ort. Die Zweitimpfung soll in ein paar Wochen bei einer ähnlichen Aktion auf dem Supermarktparkplatz in Huchenfeld stattfinden.