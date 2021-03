per Mail teilen

Der Bundestag hat die Immunität der Karlsruher CDU-Abgeordneten Axel Fischer aufgehoben. Fischer soll Bestechungsgelder aus Aserbaidschan angenommen haben.

Anstoß für die Aufhebung der Immunität war ein Schreiben der Generalstaatsanwaltschaft München. Darin steht, dass gegen mehrere Politiker ermittelt werde, die in ihrer Zeit im Europarat Bestechungsgelder von Aserbaidschan entgegengenommen haben sollen. Auch Axel Fischer soll zu dieser Gruppe gehören.

Durchsuchungen in mehreren Gebäuden

Laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) hat das Bundeskriminalamt bereits sechs Wohn- und Geschäftsräume der betroffenen Politiker in Baden-Württemberg und Berlin durchsucht.

Fischer wies die Vorwürfe in der "Augsburger Allgemeinen" zurück. "Das wird sich aufklären lassen, aber bis dahin ist mein Ruf natürlich ruiniert", sagte Fischer.

Bedenkliche Nähe zu Aserbaidschan

Fischer wird schon länger eine gewisse Nähe zur Regierung in Aserbaidschan nachgesagt. Bei einem Bestechungsskandal im Europarat wurde ihm vorgeworfen, die Aufklärungsarbeiten ausgebremst zu haben.

Dabei ging es um eine Affäre, in der die autoritäre Regierung von Aserbaidschan Parlamentarier des Europarates mit Geschenken, Geldzuweisungen und Einladungen in Luxushotels bestochen haben soll. Ziel sei es gewesen, kritische Berichte über Menschenrechtsverletzungen oder Wahlmanipulation zu verhindern, was teilweise auch gelungen sei.

2017 trat Fischer als Fraktionsvorsitzender der Europäischen Volkspartei EVP in der Parlamentarier-Versammlung des Europarates zurück. Fischer selbst bestritt damals, dass einen Zusammenhang zwischen den Vorwürfen und seinem Rücktritt gebe. Grund für den Rücktritt sei der mangelnde Rückhalt innerhalb der Fraktion bei der Wahl eines neuen Präsidenten gewesen. Anfang 2018 zog er sich komplett aus dem Europarat zurück. Auch das habe nichts mit den Bestechungsvorwürfen zu tun gehabt, sagte Fischer damals.