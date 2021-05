Drei Jahre nach dem heißen und trockenen Sommer 2018 sind die Grundwasserstände im Land immer noch zu niedrig. Das hat die LUBW, die Landesanstalt für Umwelt, in Karlsruhe mitgeteilt.

In diesem Frühjahr regnet es gefühlt in der Region ausgesprochen viel, in den letzten Tagen gab es intensiven Niederschlag. Trotzdem ist noch deutlich mehr Regenwasser nötig um die letzten trockenen Sommer auszugleichen, so die Experten der LUBW.

Wasserstände schon lange zu niedrig

Die Grundwasserstände im Land bewegen sich weiter auf unterdurchschnittlichem Niveau - auch im vergangenen Winter hat es zunächst wieder an Niederschlägen gefehlt. Erst im Januar wurden die Böden ausreichend mit Wasser gesättigt, sodass dann die Niederschläge ab Februar zu einem deutlichen Anstieg des Grundwassers geführt haben.

Grundwasser wird permanent gemessen

Ein spezielles Sickerwasser Messgerät in Stutensee Büchig, im Landkreis Karlsruhe, ein sogenannter Lysimeter, belegt, dass der Boden erst nach drei regenreichen Monaten Sickerwasser an das Grundwasser abgegeben hat. Fazit der LUBW: die Grundwasservorräte im Land haben sich noch nicht erholt.

Regen und Gewässer sorgen für Nachschub

Grundwasser entsteht durch Versickerung von Niederschlägen und Infiltration von Wasser aus Flüssen und Seen. In Baden-Württemberg werden 70 bis 75 Prozent des Trinkwassers aus Grundwasser gewonnen. Die Landesanstalt für Umwelt (LUBW), ist die zentrale Managementstelle der Grundwasserüberwachung im Land.