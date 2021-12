Polizei zählt immer mehr Schockanrufe

Die Zahl der Anrufe sogenannter Enkeltrickbetrüger und falscher Polizisten hat in Karlsruhe in den vergangenen Wochen stark zugenommen. Laut Polizei werden allein in der Stadt pro Woche mindestens 50 solcher Betrugsanrufe registriert. Die Dunkelziffer ist viel höher und immer höher werden nach Einschätzung des Karlsruher Betrugsdezernats auch die Summen, die die Täter erbeuten. 40.000 oder 50.000 Euro sind keine Seltenheit. Dabei werden die Opfer bei Schockanrufen dermaßen unter Druck gesetzt, dass es vielen nicht gelingt, sich zu distanzieren, obwohl sie vorher von der Betrugsmasche durchaus gehört haben. Geschnappt werden zumeist nur Helfershelfer. An die eigentlichen Täter, die zumeist aus Polen per Telefon agieren, kommt die Polizei fast nie heran. Das gleiche gilt für Anrufe von falschen Polizisten, die mit falschen Nummern zumeist aus der Türkei nach Deutschland telefonieren.