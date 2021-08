Impfstoff gibt es genug. Eine Corona-Schutzimpfung zu bekommen ist mittlerweile sogar etwas für Kurzentschlossene. Trotzdem hält sich der Andrang in Grenzen. Auch bei einer Impfaktion in Bruchsal (Kreis Karlsruhe).

120 Dosen Impfstoff von Biontech standen bereit. Verimpft wurden allerdings nur 64 Dosen von zwei mobilen Teams des Landkreises Karlsruhe. Eigentlich war alles ganz einfach in der Sporthalle der Balthasar-Neumann-Schule im Bruchsaler Süden.

Der Andrang hält sich in Grenzen

Echter Andrang sieht allerdings anders aus. Höchstens 15 Menschen standen zu Beginn der Aktion am Donnerstagvormittag vor dem Eingang der Sporthalle. Nach einer halben Stunde Warten wurde Fieber gemessen, dann folgten Einchecken und Impfen. Im Handumdrehen war alles erledigt. Die zweite Dosis gibt es dann genauso unkompliziert im Kreisimpfzentrum in Heidelsheim.

"Gut, dass man es endlich mal hinter sich hat!"

Viele Kurzentschlossene kommen zur Impfaktion

Viele haben sich spontan für die Impfung entschieden. Er habe davon in der Zeitung gelesen und sei zufällig hierhergekommen, sagt ein Mann aus Bruchsal. Ein anderer ist Handwerker, steht in Arbeitskleidung in der Warteschlange und hätte am liebsten den Impfstoff von Johnson und Johnson. Davon braucht man nur eine Dosis. Auch viele Schüler der Gewerbeschule sind hier. Dort habe es einen Impfaufruf gegeben, erzählen sie. Aber nicht alle in den Schulklassen seien für die Corona-Schutzimpfung, heißt es weiter.

"Ich wollte seit Längerem zur Impfung gehen. Heute war es totaler Zufall."

Bruchsal plant weitere Impfaktionen

Die Stadt Bruchsal versucht, wie viele andere Städte auch, Menschen zum Impfen zu bewegen. Auch im Rathaus wird betont, dass es jetzt genug Impfstoff für alle gibt. Aber unkomplizierte Impfaktionen ohne Anmeldung und Terminsuche alleine reichen offensichtlich nicht aus. Auch in Bruchsal denkt man über eine Plakatkampgane und über andere Maßnahmen nach, um Unentschlossene zur Corona-Schutzimpfung zu bewegen. Und Unentschlossene gibt es offensichtlich noch viele.