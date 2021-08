Der Enzkreis ist ab Donnerstag wegen steigender Corona-Zahlen in der sogenannten Inzidenzstufe 2. Allerdings gilt diese nur bis Montag. Dann tritt voraussichtlich eine neue Corona-Landesverordnung in Kraft, in der die Sieben-Tage-Inzidenz keine Rolle mehr spielen soll. Bis dahin gelten im Enzkreis strengere Corona-Regeln als bislang. So dürfen sich nur noch maximal 15 Menschen aus vier Haushalten treffen, Geimpfte, Genesene oder Kinder bis 14 zählen allerdings nicht hinzu.