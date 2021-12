In einer Diskothek in der Karlsruher Fußgängerzone hat die Polizei am Freitagabend 500 Personen vorgefunden, die ohne Abstand und Mund-Nasen-Schutz tanzten. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, handelte es sich offensichtlich um eine gewerbliche Veranstaltung - diese sind wegen der geltenden Corona-Verordnung verboten. Den Betreiber erwartet jetzt eine Anzeige wegen Ordnungswidrigkeiten.