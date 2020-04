Die Arbeiten für die Erschließung des IKEA-Geländes in Karlsruhe laufen planmäßig. Das hat die Stadt Karlsruhe mitgeteilt. In der Karlsruher Oststadt entsteht derzeit eine neue Filiale des schwedischen Möbelkonzerns, die eine neue Verkehrsführung erfordert. Nach Angaben der Stadt liegen die Arbeiten genau im Zeitplan, der zwischen IKEA und den städtischen Fachämtern vereinbart worden sei. Wegen des geringeren Verkehrsaufkommens durch die Corona-Krise konnten mehrere Bauphasen rund um die Großbaustelle in der Durlacher Allee gleichzeitig stattfinden. Wegen der Arbeiten wird dort zwischen 14. und 24. April die östliche Fahrbahn abschnittsweise für den Verkehr gesperrt. Die Eröffnung des neuen IKEA-Hauses in Karlsruhe ist Anfang Juli geplant.