per Mail teilen

Auch Unternehmen in der Region spüren laut einer Umfrage der Industrie- und Handelskammer Karlsruhe die Auswirkungen des Ukraine-Krieges und der damit verbundenen Sanktionen. Demnach gaben 17 Prozent der teilnehmenden Betriebe an, sehr stark oder stark betroffen zu sein. 26 Prozent fühlen die Auswirkungen zum Teil. Laut IHK geht es dabei etwa um Energiepreise, internationale Lieferketten und das Konsum- und Investitionsklima. Insgesamt beteiligten sich fast 200 Unternehmen an der Umfrage.