Im Bezirk der IHK Karlsruhe gibt es noch knapp 1.000 offene Ausbildungsplätze. Vor allem in den Bereichen IT, Logistik und Einzelhandel gebe es viele Lehrstellen. Das Interesse an einer Ausbildung gehe aber seit etwa einem Jahr zurück. Laut IHK sind viele Jugendliche durch die Corona-Pandemie verunsichert und beginnen lieber ein Studium anstelle einer Ausbildung. Deshalb will die IHK Karlsruhe eine Social-Media-Kampagne starten, um mehr junge Menschen für eine Ausbildung zu begeistern.