Laut aktueller Konjunkturumfrage der IHK Karlsruhe fasst die regionale Wirtschaft insgesamt weiter Tritt. Industrie, Bau und unternehmensnahe Dienstleistungen profitieren demnach von einer langsam wieder anziehenden Konjunktur. 47 Prozent der Unternehmen melden aktuell gut laufende Geschäfte gegenüber 42 Prozent zu Jahresbeginn. Die Zahl der Optimisten ist laut IHK-Umfrage gestiegen, die der Skeptiker gesunken. Jeder vierte Betrieb plane in den kommenden 12 Monaten Neueinstellungen, allerdings will auch jeder knapp fünfte Betrieb Personal abbauen. Bei der Planung von Investitionen sind die Unternehmen weiter vorsichtig. In der Gastronomie, im Einzelhandel und den personenbezogenen Dienstleistungen herrsche wegen fehlender Öffnungsperspektiven tiefe Niedergeschlagenheit, so die IHK Karlsruhe.