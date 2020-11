Die Industrie- und Handelskammer Karlsruhe unterstützt Unternehmen bei der Vorbereitung auf einen ungeregelten Brexit. 50 Tage vor dem Ende der Übergangsfrist hat die IHK eine Brexit-Checkliste zusammengestellt.

Egal ob doch noch geregelt oder ungeregelt, die Folgen des Ausscheidens Großbritanniens aus der Europäischen Union werden für die deutsche Wirtschaft schwerwiegend sein, so die IHK. Ein ungeregelter Austritt bringt zudem viele rechtliche Unsicherheiten mit sich, auf die man sich vorbereiten muss.

Virtuelle Brexit-Beratung

Deshalb bietet die IHK unter www.ihk.de/brexit dazu eine Checkliste für Unternehmen an. Außerdem will die Kammer in zwei Wochen in einer virtuellen Brexit-Beratung über Fragen wie Warenverkehr, Mitarbeiter, Rechnungsstellung oder Vertragsgestaltung kostenlos informieren.