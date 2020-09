Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Karlsruhe warnt vor verschärften Grenzkontrollen zum benachbarten Elsass. Dort sind in den vergangenen Tagen die Corona-Neuinfektionen stark angestiegen.

Noch gibt es von der Bundesregierung keine Reisewarnung für das Nordelsass. Sollte sich das ändern, appelliert die IHK Karlsruhe an die Entscheider der Politik, die Situation für Berufspendler nicht wieder eskalieren zu lassen. Dies hätte gravierende Folgen für die Wirtschaft, so IHK-Präsident Wolfgang Grenke. Es dürfe keine übersteigerten Quarantäne- und Kontrollvorschriften an den Grenzen geben. Dies gelte es zukünftig zu vermeiden. SWR Reporter Markus Bender erläutert die Befürchtungen der regionalen Wirtschaft:

"Rote Zonen" im Elsass

Laut Landratsamt Rastatt ist im Fall einer Reisewarnung der Pendlerverkehr möglich, bis eine neue Verordnung in Kraft tritt. Eine solche würde dann vom Land Baden-Württemberg kommen. In Frankreich steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen wieder stark an. Die französische Regierung hat unter anderem mehrere Regionen im Nordelsass als sogenannte "Rote Zonen" ausgewiesen. Dort gilt unter anderem in Städten mit mehr als 10.000 Einwohnern eine allgemeine Maskenpflicht.