Vor dem Bund-Länder-Gipfel am Mittwoch fordern die Industrie- und Handelskammern in Baden-Württemberg eine verlässliche Lockdown-Strategie für Unternehmen. Laut den IHKs Karlsruhe und Nordschwarzwald ist die Lage für viele Betriebe in der Region bedrohlich. Egal ob Einzelhandel, Gastgewerbe oder Kultureinrichtungen. Täglich erhält die IHK Karlsruhe nach eigenen Angaben Hilferufe von Unternehmen in Schieflage. Viele Existenzen stünden auf der Kippe, die Lage sei dramatisch. Deshalb fordern die Industrie- und Handelskammern mehr Unterstützung für Unternehmen. Dazu gehöre unter anderem unkomplizierte und nachhaltige finanzielle Hilfe. Außerdem brauche es eine konkrete Strategie, wann und wie Betriebe wieder öffnen können. Die nötigen Hygienekonzepte seien bereits vorhanden, so die IHK Nordschwarzwald. Ohne schnelle Hilfsmaßnahmen steht laut IHK die Zukunft der Innenstädte auf dem Spiel.