Neben den kleinen und mittleren Geschäften dürfen ab Montag auch Buchläden sowie der Fahrrad- und Autohandel öffnen. Die IHK Karlsruhe und Einzelhändler begrüßen die Entscheidung, die Corona-Maßnahmen zu lockern.

Ab Montag dürfen Geschäfte mit einer Größe bis zu 800 Quadratmetern wieder öffnen. Die Einzelhändler in Karlsruhe und der Region haben sich mit entsprechenden Schutzmaßnahmen auf die Öffnung der Läden vorbereitet. Die Kassenbereiche der Geschäfte sollen wie in Supermärkten geschützt werden, Mitarbeiter bekommen Schutzmasken und Handschuhe.

Dauer 3:09 min Karlsruher Stoffgeschäft vor Wiedereröffnung im Maskenfieber Ab Montag dürfen Geschäfte bis 800 Quadratmeter unter strengen Auflagen wieder öffnen. So freut sich auch Hatice Kammerer, dass sie in ihrem kleinen Stoffgeschäft "Werkstoff", direkt am Saumarkt in Karlsruhe Durlach, wieder Kunden bedienen darf. Daniel Günther schaute schon vor der Wiedereröffnung bei Hatice Kammerer vorbei.

In einer Richtlinie stellte die Landesregierung am Samstag klar, dass ab Montag nur Geschäfte mit einer Fläche von bis zu 800 Quadratmetern öffnen dürfen. Somit ist es dann in Baden-Württemberg nicht möglich, in größeren Geschäften, die nicht öffnen dürfen, einzelne Verkaufsbereiche abzutrennen und dann doch teilweise zu öffnen. Es gilt die Ladenfläche als Ganzes. In anderen Bundesländern wie etwa in Rheinland-Pfalz ist das teilweise anders geregelt.

Eisdielen und Cafés dürfen außer Haus verkaufen

Neben den kleinen und mittleren Geschäften dürfen Buchhandel, Fahrrad- und Autohandel öffnen, egal wie groß die Läden sind. Eisdielen und Cafés dürfen ab Montag zumindest wieder außer Haus verkaufen. Dann dürfen auch Bibliotheken unter Auflagen wieder öffnen - Friseure allerdings voraussichtlich erst Anfang Mai, heißt es in der Verordnung. Dann sollen auch Schülerinnen und Schüler schrittweise wieder in die Schule gehen können, angefangen mit den Abschlussklassen.

Kindertageseinrichtungen und Kindergärten sollen vorerst geschlossen bleiben. An den Universitäten soll ab Montag der Studienbetrieb in digitaler Form wieder aufgenommen werden. Großveranstaltungen bleiben mindestens bis zum 31. August 2020 untersagt.

Karlsruher City-Initiative sieht unaufholbare Umsatzeinbußen

Trotz der Freude über die Lockerung der Corona-Maßnahmen sei der entstandene Schaden im Einzelhandel aber dauerhaft. Ware, die sonst im Frühjahr über die Ladentheke gehe, verstaube jetzt in den Lagern. Gabriele Calmbach-Hatz, stellvertretende Vorsitzende der Karlsruher City-Initiative, spricht von Umsatzeinbußen, die nicht mehr aufzuholen sind.

"Der Umsatzverlust ist da. Vielleicht werden wir einen kleinen Anteil noch kompensieren können, aber der Großteil des Verlustes wird bleiben." Gabriele Calmbach-Hatz, stellvertretende Vorsitzende der Karlsruher City-Initiative

Forderung: Geschäfte sollen auch sonntags öffnen

Deswegen fordern die Einzelhändler, ihre Läden in Zukunft auch sonntags öffnen zu dürfen. Die Händler wollen so ihr Geschäft ankurbeln und hoffen, wenigstens einen kleinen Teil des Schadens wieder gutzumachen.