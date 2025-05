Trump, Merz und die Region Karlsruhe: IHK-Chef sieht Risiken, aber auch Chancen

Die USA sind ein wichtiger Markt, auch im Bereich der Industrie-und Handelskammer Karlsruhe. Die Beziehungen sind angespannt. Dabei sollen Unternehmer gerade jetzt Chancen nutzen, sagt der neue IHK-Präsident.

Nach wenigen Monaten im Amt hat die Politik von US-Präsident Donald Trump auch in der regionalen Wirtschaft tiefe Spuren hinterlassen. Die Verunsicherung ist groß, angesichts von Zöllen und anderen Maßnahmen nach dem Motto "America first". Dabei bietet die Krise auch neue Möglichkeiten, betont der Präsident der Industrie- und Handelskammer Karlsruhe, Volker Hasbargen, im SWR-Interview. Der Unternehmer aus Bruchsal ist seit Anfang April im Amt. Er will der regionalen Wirtschaft auch vor dem Hintergrund des Regierungswechsels in Berlin Mut machen.

SWR Aktuell: Wie beurteilen Sie als Unternehmer aus der Region die Wirtschaftspolitik von Donald Trump?

Er hat schon ein sehr klares Konzept, und dieses Konzept schreibt er auch auf seine Kappen: "America first". Man kann ihn vielleicht sogar verstehen. Was er nicht versteht, ist die Vernetzung und den Zusammenhang aller Akteure in der Wirtschaft, und zwar weltweit. Es hat eine Globalisierung gegeben, von der auch die Amerikaner profitieren. Und er belügt sich selbst öfter mit irgendwelchen Fake-News bis dahin, dass er sagt, in München sehe er keine amerikanischen Autos. Er sieht keinen Chrysler, aber er sieht einen BMW, der in Spartanburg [in einer Fabrik in den USA] gebaut wurde.

Volker Hasbargen ist seit Anfang April Präsident der Industrie- und Handelskammer Karlsruhe Pressestelle IHK Volker Hasbargen

Sprich: Die deutsche Wirtschaft und damit auch die regionale Wirtschaft liefern bis tief nach Amerika. Und die Amis sind selbst tief verunsichert. Gestern war ich auf einem privaten Stammtisch, einer meiner Freunde dort ist Exporteur für Spezialmaschinen für Fensterbau. Er sagt, die Amis hätten alles fertig verhandelt, bestellen aber im Moment nicht, weil sie nicht wissen, wie ihr eigener Präsident agiert. Diese Unsicherheit wird sein Land kaputt machen. Das zweite, was Trump falsch macht und was vielleicht für uns von Vorteil sein wird ist, dass er die Wissenschaft kaputt macht. Damit werden wir den einen oder anderen Wissenschaftler günstig ans KIT bringen. Das ist ganz komisch. Aber die Zukunft geht über die Wissenschaft.

SWR Aktuell: Bedeutet Trumps Politik nun konkret vor allem eine Gefahr oder auch eine Chance für die regionale Wirtschaft?

Als Händler kann ich Ihnen ein ganz billiges Beispiel nennen: Dadurch, dass der Transport geringer wird, werden Container billiger. Ganz banal. Öl wird preiswerter. Wir haben diese ganzen inflatorischen Themen ein bisschen weniger in Europa. Und Europa ist immer auch gleich Baden-Württemberg und ist immer gleich Karlsruhe, weil wir alle Europäer sind am Ende des Tages.

SWR Aktuell: Was empfehlen Sie Unternehmerinnen und Unternehmern in der Region in dieser Situation?

Man darf nicht blauäugig sein. Wir befinden uns in einer schwierigen wirtschaftlichen Phase. Alle Unternehmen haben Schwierigkeiten. Wenn die Amerikaner nicht bestellen, dann trifft uns das hier von Bruchsal bis Baden-Baden ins Mark- Punkt, Ende, aus. Es ist der größte Auslandsmarkt, es ist der größte Wirtschaftspartner, den wir haben. Aber wir können ein paar Chancen nutzen. Indien gehört dazu, obwohl es heute uninteressanter wird, weil dort ein Krieg oder ein Scharmützel mit Pakistan begonnen hat. China ist ein intellektuell schwieriger Genosse, obwohl ich China sehr mag. Es ist wirklich schwierig. Wir sollten uns auf unsere Stärken und auf unsere Produkte besinnen. Wir brauchen mehr Freiräume, die uns die Politik im Moment nicht schafft. Als ich studiert habe, hieß es, die Politik solle Rahmenbedingungen schaffen. Im Moment malt die Politik das Bild bis ins kleinste Detail. Politik, zieh Dich bitte wieder zurück!

SWR Aktuell: Seit Dienstag hat die Bundesrepublik mit Friedrich Merz einen neuen Bundeskanzler. Welche Effekt hat das zusammen mit der Trump-Politik für die regionale Wirtschaft?

Herr Merz, ohne parteipolitisch zu sein, hat es sehr, sehr schwer nach seinem sehr holprigen Start. Vielleicht aber ist es ein Lehrstück gewesen, dass man zuerst auf das Land gucken soll und dann erst auf die Partei oder auf die eigenen Befindlichkeiten. Und wenn wir uns alle weniger um unsere eigenen Dinge kümmern, sondern darum, wie die Gesellschaft besser werden kann, indem wir nur die Hälfte unserer Forderungen versuchen, durchzusetzen, dann haben wir das Doppelte fürs Land gewonnen. Und wenn Herr Merz es schafft, dies in seiner Koalition zu vereinen, dann ziehe ich den Hut vor ihm und sage: "Gut gemacht Friedrich".

SWR Aktuell: Ist der Wechsel in Berlin eine Chance für die Region?

Unbedingt. Jeder Wechsel ist eine Chance. Die Ampel hat rumgehampelt. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt weiter hampeln, sondern dass wir vielleicht wirklich einen Zug in die Gemeinde bekommen. Das ist jetzt ein bisschen pathetisch gesprochen, aber Zug wäre gut.