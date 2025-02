Pianist Igor Levit

Igor Levit wurde am 10. März 1987 in Russland geboren und kam im Alter von acht Jahren mit seinen Eltern nach Deutschland. In Hannover studierte er Klavier und schloss mit der höchsten Punktzahl in der Geschichte des Instituts ab. Igor Levit gilt laut „Zeit“ als einer der besten Pianisten der Welt. Er erhielt schon zahlreiche Auszeichnungen für sein Können am Klavier, aber auch für politisches Engagement, unter anderem gegen Antisemitismus. Levit stammt aus einer jüdischen Familie und engagiert sich gegen jede Art von Ausgrenzung.