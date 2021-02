Auch die IG Metall Gaggenau spürt die Folgen der Corona-Krise. Nach Angaben der Gewerkschaft verlor man im vergangenen Jahr rund 1.500 Mitglieder. “Diese Zahl ist für uns ganz bitter,” sagte die Geschäftsführerin der IG Metall Gaggenau Claudia Peter. Unter den verlorenen Mitgliedern kamen demnach 700 aus Betrieben. Als Grund nennt die Gewerkschaft unter anderem, dass zum Teil Leiharbeiter oder insgesamt Personal abgebaut worden sei. Immerhin habe man 80 Prozent der neuen Auszubildenden als Mitglieder gewinnen können. Das Risiko, dass 2021 erneut ein Krisenjahr werde, sei groß, so Peter. Als Herausforderung nannte sie etwa den Strukturwandel in der Autoindustrie – etwa bei Daimler in Rastatt und Gaggenau. Aber auch die laufenden Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie, bei denen es “gewaltig knirsche”.