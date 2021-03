Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie haben in Pforzheim rund 250 Mitarbeiter der Firma Witzenmann für eine Stunde ihre Arbeit ruhen lassen und eine Menschenkette gebildet. Die Gewerkschaft IG Metall fordert vier Prozent mehr Lohn und Verbesserungen für Auszubildende.

Die IG Metall fordert ein Entgelt-Volumen von vier Prozent bei zwölf Monaten Laufzeit, das zur Stabilisierung der Einkommen und zur Sicherung von Beschäftigung eingesetzt werden soll. Außerdem will die IG Metall einen tariflichen Rahmen für betriebliche Zukunftstarifverträge schaffen und die Perspektiven für Auszubildende und dual Studierende verbessern. Ein Ergebnis der Tarifrunde kann es laut Verhandlungsführer Roman Zitzelsberger erst dann geben, wenn Lösungen zu allen Punkten gefunden wurden.

Menschenkette bei Witzenmann

Laut Arno Rastetter von der IG Metall Pforzheim geht es den Betrieben nach der Corona-Krise inzwischen schon wieder sehr viel besser, deshalb seien die Forderungen der IG Metall gerechtfertigt. Bei Witzenmann in Pforzheim bildeten die Gewerkschaftsmitglieder eine Stunde lang eine Menschenkette in der Frühschicht. Spät- und Nachtschicht beenden ihre Arbeit eine Stunde früher. Das selbe ist für kommende Woche in den Witzenmann-Werken in Remchingen und Pforzheim-Buchbusch geplant.

Erster digitaler Warnstreik in Baden-Württemberg

In dieser Woche werden erneut Beschäftigte aus fast 80 Betrieben zu verschiedenen Aktionen aufgerufen. Dazu gehören wiederum Frühschluss-Aktionen. Außerdem findet der erste baden-württemberg-weite digitale Warnstreik statt. Von zehn Uhr an erwartet die Teilnehmer am Freitag ein Programm mit Themen und Gästen rund um die Tarifrunde.