IG-Metall ruft zu Warnstreiks auf

Die IG Metall ruft am Mittwoch in vielen Betrieben der Region zur finalen Warnstreikwoche auf. Noch immer gibt es keine Einigung im Tarifstreit.

Betroffen sind am Mittwoch unter anderem das Mercedes-Benz-Werk Rastatt und Daimler-Truck in Gaggenau. Auch bei Bosch in Bühl soll die Arbeit ruhen. Auf dem Bühler Marktplatz wird es außerdem noch eine Demonstration geben. Anlass ist die Ankündigung des Autozulieferers Schaeffler bis 2026 allein im Werk in Bühl etwa 200 Stellen abzubauen.

Demonstration gegen Stellenabbau bei Schaeffler in Bühl

Am Donnerstag streiken die Beschäftigten beim Autozulieferer Mahle in Mühlacker. Die IG Metall fordert acht Prozent mehr Geld für die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie und das für 12 Monate lang. Südwestmetall bietet hingegen eine Einmalzahlung an. Die ersten Warnstreiks gab es vor zwei Wochen.