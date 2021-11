Die IG Metall Pforzheim fordert eine Ausweitung der Test- und Impfkapazitäten. Mit Einführung der 3G-Regel am Arbeitsplatz hätte die Politik auch für ausreichende Testmöglichkeiten sorgen müssen. Nun müssten die Beschäftigten mit teils stundenlangen Wartezeiten das ausbaden, was die Regierenden in Bund und Land verbockt haben, so die IG Metall Pforzheim.