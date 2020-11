per Mail teilen

Die Angst vor dem Jobverlust ist in den letzten Monaten der Corona-Krise ist gerade in der Automobilindustrie und bei ihren Zulieferern größer geworden. Die Umstellung auf die E-Mobilität bedeutet für viele Betriebe auch in der Region eine große Herausforderung. Dass sich die Arbeitnehmer nicht kampflos ihrem Schicksal ergeben, wollte die IG Metall Pforzheim mit mehreren Aktionen unter Beweis stellen.