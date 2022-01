IG Bau Nordbaden fordert mehr Zoll-Kontrollen auf Baustellen

per Mail teilen

Die Gewerkschaft IG Bau Nordbaden kritisiert, dass es zu wenig Kontrollen durch den Zoll auf Baustellen gibt. Kontrollen müssten erheblich ausgeweitet werden. Viele Firmen würden es bei der Bezahlung der Beschäftigten nicht so genau nehmen, so die Gewerkschaft. Spezielle Branchenmindestlöhne würden vielerorts nicht eingehalten. Allein im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres seien durch das Hauptzollamt Karlsruhe über 400 Verfahren in der Region durch den Zoll eingeleitet worden. Würde der Mindestlohn zukünftig auf zwölf Euro steigen und bleibe es aus Sicht der IG Bau bei den geringen Kontrollquoten, sei es unwahrscheinlich bei Lohnverstößen ertappt zu werden.