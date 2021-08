Seit sieben Monaten passiert auf der Galopprennbahn in Iffezheim wenig. Zuerst kam Corona, dann hat der Betreiber Baden Racing gekündigt. Doch nun wird die Bahn wieder zum Leben erweckt.

Nach Baden Racing kommt Baden Galopp - so heißt der neue Betreiber der Galopprennbahn in Iffezheim (Kreis Rastatt). Dahinter stecken der Mannheimer Unternehmer Peter Gaul und der Präsident des Badischen Rennvereins Mannheim, Stephan Buchner. In vier Wochen steht das erste große Rennereignis an und damit die Wiedergeburt der Bahn: die Große Woche.

Stillstand und unvorhersehbare Corona-Regeln

Dabei müssen sie nicht nur eine stillstehende Rennbahn wieder anschieben, sondern das Ganze auch in Pandemie-Zeiten organisieren. Vor allem die Hygieneregeln und die Zuschauervorgaben könnten sich jederzeit ändern. Das ist eine Herausforderung für die neuen Betreiber.

Momentan ist eine Auslastung von 50 Prozent erlaubt, wenn die 3G eingehalten werden sowie eine Maskenpflicht auf dem gesamten Gelände. "Dann dürften wir 10.000 Besucher auf die Bahn lassen, das wäre für uns großartig.", sagt Stephan Buchner von Baden Galopp. Seine große Sorge ist aber, dass mit steigenden Inzidenzen weniger oder sogar gar keine Zuschauer mehr erlaubt wären.

Bis zu zwölf Rennen pro Tag geplant

Dennoch muss das Galopprennen durchorganisiert werden. Derzeit sind 46 Rennen verteilt auf vier Renntage geplant. Die Organisatoren wollten fast genauso viele Rennen bieten wie in einer regulären Großen Woche - diese dauert aber üblicherweise sechs Tage. Das bedeutet: es wird elf bis zwölf Rennen am Tag geben. Sportlicher Höhepunkt wird der "Longines Große Preis von Baden" am Ende der Großen Woche sein.

"Das ist zugegebenermaßen ein bisschen strapaziös [...], aber dann bekommt man halt mehr für sein Geld."

Ein eigens gegründeter Förderverein in Iffezheim unterstützt das Team von Baden Galopp. Auch Sponsoren haben sich bereits gemeldet. Die wichtigsten Sponsoren seien dabei. "Es hilft unglaublich, dass die ganze Region mitzieht und wir jede Menge Unterstützung bekommen, sowohl moralisch als auch finanziell", sagt Stephan Buchner. So kann der Neustart der Galopprennbahn gelingen. Die Pferderennen gibt es dort schließlich schon seit dem Jahr 1858.