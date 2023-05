Das Frühjahrsmeeting auf der Galopprennbahn in Iffezheim ist der Saisonauftakt im Pferderennsport. Auf dem Programm steht auch die traditionelle Auktion mit etwa 70 Rennpferden.

Auf der Galopprennbahn in Iffezheim beginnt am Donnerstag das traditionelle Frühjahrsmeeting. An drei Veranstaltungstagen stehen insgesamt 28 Pferderennen auf dem Programm. Zum Nennungsschluss am vergangenen Dienstag waren rund 360 Pferde eingeschrieben.

Ein Kopf-an-Kopf-Rennen der Pferde beim Frühjahrsmeeting auf der Galopprennbahn in Iffezheim SWR

Frühjahrsmeeting mit dem Großen Preis der Badischen Wirtschaft

Sportlicher Höhepunkt ist nach Angaben der Veranstalter der Große Preis der Badischen Wirtschaft am letzten Renntag. Das Rennen ist mit 70.000 Euro dotiert. Insgesamt werden auf dem Frühjahrsmeeting rund 560.000 Euro an Preisgeldern ausgezahlt. Am rennfreien Freitag gibt es die Frühjahrsauktion der Baden-Badener Auktionsgesellschaft BBAG. Dort werden etwa 70 Rennpferde versteigert.

Fragezeichen wegen Rentabilität der Rennbahn

Die Saison 2022 war, was die Rentabilität der Rennbahn betrifft, zunächst mit vielen Fragezeichen behaftet. Letzten Endes spricht die Jahresbilanz aber für sich. Knapp 88.000 Besucher wurden im vergangenen Jahr insgesamt auf der Galopprennbahn in Iffezheim registriert.

Eine Prognose für die gerade beginnende Saison wollte Baden-Galopp-Geschäftsführer Stephan Buchner aber noch nicht wagen. Sorgen bereiten den Veranstaltern die steigenden Energiepreise. Dennoch blieben die Ticketpreise aber stabil, hieß es weiter.

"Trotz coronabedingter Einschränkungen waren wir mit dem vergangenen Jahr zufrieden."

Hüte und Pferde auf der Galopprennbahn in Iffezheim picture-alliance / Reportdienste dpa/Uli Deck

Zwei weitere Pferderennen in Iffezheim im Jahr 2023

In diesem Jahr gibt es in Iffezheim noch zwei weitere Rennsportereignisse: Die Große Woche im August und das Sales and Racing Festival im Oktober. Das wichtigste Rennen des Jahres ist im August der Große Preis von Baden. Dieses Rennen ist mit der Rekordprämie von 400.000 Euro dotiert.