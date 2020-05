Am Samstag hat auf der Galopprennbahn in Iffezheim (Kreis Rastatt) das Frühjahrsmeeting begonnen. Wegen der Corona-Pandemie sind keine Zuschauer erlaubt und das ist nicht die einzige Änderung.

Das Frühjahrsmeeting ist außerdem auf zwei Tage verkürzt worden. Am Samstag und Sonntag finden insgesamt 24 Rennen mit einer Gesamtdotierung von 230.000 Euro statt. Außerdem müssen alle Menschen auf der Bahn Mundschutz tragen, auch die Jockeys.

Bisher würden alle corona-bedingten Hygienemaßnahmen vorbildlich umgesetzt, heißt es vom Veranstalter Baden Racing. Allerdings erschwerte das Regenwetter die Arbeit am ersten Wettbewerbstag. Durch den Regen fiele den Jockeys das Atmen unter der Maske noch schwerer, sagte ein Trainer. Dennoch sei man froh, dass die Rennen stattfinden können.

"Iffezheim weint, weil wir ohne Zuschauer veranstalten müssen." Jutta Hofmeister, Geschäftsführerin Baden Racing.

Hygienekonzept und gesperrte Tribünen

Während des gesamten Frühjahrsmeetings gilt ein strenges Hygienekonzept, so Baden Racing. Nur die für den Rennbetrieb notwendigen Personen dürfen während der Veranstaltung den Platz betreten. So sind die Besitzer der Pferde nicht zugelassen. Das Konzept sieht vor, dass sich nur bis zu 130 Personen in entsprechenden Sicherheitsabständen auf der Bahn aufhalten können. Die Bereiche außerhalb der Rennbahn, an denen üblicherweise Zaungäste stehen, werden ebenfalls gesperrt sein.

Die Corona-Krise betrifft auch die Große Woche auf der Galopprennbahn in Iffezheim. Sie wird vom August voraussichtlich in den September verschoben.