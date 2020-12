per Mail teilen

Das Hygienekonzept für einen coronakonformen Christkindlesmarkt in Karlsruhe steht. Der Gemeinderat soll am kommenden Dienstag darüber entscheiden.

Maskenpflicht für Verkäufer und Besucher, viel Abstand zwischen den Buden, die sich auf Markt- und Friedrichsplatz verteilen sollen und ein Wegekonzept sind geplant. Um die Besucherzahl - 500 sind erlaubt - zu kontrollieren, wird der Markt eingezäunt. Die Besucher müssen außerdem ihre Daten hinterlegen.

Glühweinausschank noch ungewiss

Ob Glühwein - also Alkohol - ausgeschenkt werden darf, ist noch nicht entschieden. Das will die Stadt davon abhängig machen, wie sich die Coronazahlen in der Region entwickeln und welche Vorgaben bis zu Beginn des Christkindlesmarktes noch von der Landesregierung kommen.

Verlängerung des Christkindlesmarktes bis zum 6. Januar?

Ob die im April angedachte Verlängerung des Marktes bis zum 6. Januar 2021 unter den aktuellen Rahmenbedingungen von den Weihnachtsmarktbeschickern noch gewünscht wird, sei fraglich, heißt es in der Beschlussvorlage, über die der Gemeinderat am Dienstag entscheiden soll.

Kein fliegender Weihnachtsmann

Eins ist sicher: Den fliegenden Weihnachtsmann wird es in diesem Jahr nicht geben. Der Hochseilartist Falko Traber hatte bereits selbst angekündigt, in diesem Jahr verzichten zu wollen. Jetzt kommt auch die Stadtverwaltung zu dem Ergebnis, dass - um Menschenansammlungen zu vermeiden - der Christkindlesmarkt ohne fliegenden Weihnachtsmann stattfinden wird.