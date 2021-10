per Mail teilen

Pforzheim beteiligt sich am Samstag und Sonntag an der landesweiten Schwerpunktaktion zur Überprüfung der Hygienekonzepte in Clubs und Diskotheken. Verstöße gegen Vorgaben der Corona-Verordnung durch Betreiber oder Besucher werden zur Anzeige gebracht, teilte die Stadt Pforzheim mit. Seit kurzem ist der Betrieb von Diskotheken und Clubs unter Einhaltung von Hygienevorgaben wieder zulässig.