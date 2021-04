In Rastatt haben sich am Samstagnachmittag mehr als 200 Demonstranten versammelt, um gegen die geltenden Corona-Beschränkungen zu demonstrieren. Zuvor hatte das Verwaltungsgericht Karlsruhe ein Verbot der Demonstration bestätigt.

Nach SWR-Informationen sammelten sich zahlreiche kleinere Gruppen zu einem Protest auf einem Schulhof in der Nähe der Innenstadt. Maskenpflicht und Sicherheitsabstände hielten ein Großteil der Demonstranten nicht ein, ansonsten blieb die Situation jedoch friedlich. Die Polizei wandte sich nach eigener Aussage mit Lautsprecherdurchsagen an die Teilnehmer. Die Menge zerstreute sich daraufhin.

Vereinzelte Gruppen zogen weiter durch die Stadt und wurden kontrolliert

Ursprünglich waren zu der Demonstration bis zu 1.000 Teilnehmer angemeldet gewesen. Das Rastatter Landratsamt hatte die Corona-Demo mit Verweis auf das hohe Infektionsrisiko untersagt. Dieser Argumentation folgte auch das Karlsruher Verwaltungsgericht. In der Folge nach der Versammlungsauflösung kontrollierte die Polizei rund 20 Personen an der Rastatter Hindenburgbrücke. Dabei wurden nach Polizeiangaben auch zwei Musikanlagen beschlagnahmt und Bußgelder verhängt.

Landratsamt verhängt Maskenpflicht für Demo in Ottersweier

Das Gesundheitsamt des Landkreises Rastatt hat nach eigener Aussage eine Maskenpflicht für die Demonstration am Sonntag in Ottersweier verhängt. Bei der Veranstaltung unter dem Titel „Nein zur Einschränkung unserer Grund- und Freiheitsrechte – Ja zum Ende der Pandemie“ muss demnach eine medizinische Maske getragen werden. Diese Entscheidung habe man auch wegen der illagelen Kundgebung in Rastatt am Tag zuvor getroffen, hieß es in einer Pressemitteilung.