Bei der Kontrolle eines Tiertransporters in der Nähe von Ettlingen hat die Polizei am Sonntag dutzende Hunde beschlagnahmt. Es wurden mehrere Verstöße gegen das Tierschutzgesetz festgestellt.

Insgesamt 27 Hunde und zwei Katzen saßen in Käfigen in einem Kleintransporter und mussten nach Prüfung durch das Veterinäramt im Tierheim Karlsruhe untergebracht werden, wie der Tierschutzverein am Mittwoch mitteilte. Die Karlsruher Tierschützer mobilisierten nach eigenen Angaben deswegen spontan 40 Freiwillige, die beim Transport halfen.

Ein stillgelegtes Hundehaus wurde kurzfristig wieder leergeräumt, um Platz für die Neuankömmlinge zu schaffen. Um die Versorgung der Tiere sicherzustellen, sind alle hauptamtlichen Mitarbeiter des Tierheims und viele Ehrenamtliche weiter aktiv.