Im Baden-Airpark in Rheinmünster wurde Anfang September eine völlig neue medizinische Behandlungsmöglichkeit für Hunde geschaffen. In der Physiotherapie „Dog-Inn“ stehen nun zwei vom Veterinäramt bewilligte Rehaplätze zur Verfügung. Eine 24-Stunden Betreuung ist so möglich. Das ist ein Novum im Land